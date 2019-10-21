الان تتابع لبنان.. مركبات عسكرية للجيش تنتشر عند مداخل بيروت والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتشرت مركبات عسكرية تابعة للجيش اللبناني، قبل قليل، عند مداخل العاصمة بيروت. ومنع الجيش مسيرة درجات نارية تحمل أعلام جماعة “حزب الله” و”حركة أمل” من دخول ساحتي “الشهداء ورياض الصلح”، وسط العاصمة بيروت، حيث يعتصم محتجون يطالبون بإسقاط النظام. ويشهد لبنان، منذ الخميس الماضي، احتجاجات شعبية حاشدة تطالب باستقالة حكومة سعد الحريري، التي يشارك فيها حزب الله وحركة أمل، في ظل أوضاع اقتصادية متردية.

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