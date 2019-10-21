كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المرصد السوري: تركيا تواصل خرق الهدنة في شمال شرق سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، أن تركيا والفصائل الموالية لها تواصل خرق اتفاق الهدنة الذي توصلت إليه أنقرة وواشنطن، وينتهي غداً الثلاثاء، وتشهد منطقة شمال شرق سوريا تطورات متلاحقة واشتباكات مستمرة.

وقالت مصادر مطلعة، إن طائرة مسيرة تركية استهدفت سيارة تقل 4 مقاتلين من قوات سوريا الديمقراطية في قرية "الدبس" التي تقع على بعد 3 كم من بلدة "عين عيسى" في ريف الرقة الشمالي، ما أدى إلى مقتل الأربعة على الفور، في خرق واضح من قبل القوات التركية للاتفاق الأمريكي-التركي لتعليق العمليات العسكرية.

وعلى خلفية الانتهاكات المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار، عاودت الفصائل الموالية لأنقرة، هجومها صباح اليوم الإثنين، على منطقة "أبو رأسين" بريف مدينة رأس العين الشرقي، حيث دخلت تعزيزات عسكرية للفصائل فجر اليوم عبر الأراضي التركية إلى قريتي "الشكرية" و"جان تمر" الواقعتين عند الحدود شرق مدينة رأس العين.

وأكد المرصد، أن القصف التركي تواصل على قرى منطقة "أبو رأسين"، بالإضافة لاستهدافات متبادلة مع قوات سوريا الديمقراطية في المنطقة بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة، فيما تمكنت الفصائل الموالية لتركيا من التوغل داخل قرية "أم عشبة" ونصب تحصيناتها هناك، تزامناً مع تجهيزات لـ"قسد" بغية صد الهجمات.

ووثق المرصد السوري مقتل 3 عناصر من "قسد" خلال القصف والاستهدافات في المنطقة منذ الصباح، وذلك بعد 3 أيام من هجومها على قرى تابعة لمنطقة أبو رأسين في شمال شرق سوريا.

وأدى الهجوم التركي الذي بدأ في 9 أكتوبر إلى مقتل المئات ونزوح 300 ألف مدني من مناطق متفرقة من شرق الفرات.