كتلة أجور موظفي القطاع العام تستحوذ على 37٪ من الميزانية العامة خلال سنة 2020

يرتقب أن تشكل كتلة أجور موظفي القطاع العام 37,3٪ من إجمالي نفقات الميزانية العام، التي ستبلغ 320,66 مليار درهم، في سنة 2020.
وبحسب المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2020، ستقدمه الحكومة مساء اليوم أمام البرلمان، فإن نفقات الموظفين، سترتفع برسم سنة 2020 بنسبة 6 بالمائة مقارنة بسنة 2019.
وستبلغ فاتورة أجور الموظفين 119,68 مليار درهم خلال 2020، مقابل 112.16 مليار درهم، في سنة 2019.
وستبلغ نفقات الاستثمار 78.21 مليار درهم، بما يمثل 24,39% من إجمالي نفقات ميزانية الدولة، بينما ستصل فوائد المديونية، 29.03 مليار درهم، في سنة 2020، بما يمثل 9,05% من إجمالي نفقات ميزانية الدولة.
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