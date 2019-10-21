محمد يوسف: “تراجع مستوى أزارو سببه ضغوطات الجمهور الأهلاوي”

أكد المدرب العام السابق في النادي الأهلي المصري، محمد يوسف، أن تراجع مستوى المغربي، وليد أزارو، المحترف في الفريق، في الفترة الأخيرة، يعود إلى الضغوطات، التي يتعرض لها من طرف الجمهور.

وقال يوسف: “تألق في الموسم الأول لعدم وجود ضغوط كبيرة عليه، لكن تراجع بريقه في الموسم الثاني لأن جماهير الأهلي انتظرت منه مواصلة التألق الذي أظهره في موسمه الأول”.

وعن تسبب رفض الأهلي انتقال أزاور إلى الصين في تراجع مستواه، قال المدرب العام السابق: “أزارو تألق بعد رفض النادي العرض الصيني، وسجل أكثر من هدف، لذلك لا أعتقد أن رفض الأهلي انتقاله إلى الصين سببا في هبوط اللاعب”.

وأشار يوسف إلى أن أزارو يواجه سوء توفيق في بعض الفرص، موضحا أن هذا الاستعصاء لن يستمر طويلا، خصوصا أن اللاعب لديه معدلات الجري كبيرة مقارنة بزملائه في الفريق، كما يتمتع بقوة بدنية عالية، “لكنه يحتاج إلى ثقة أكبر بالنفس”، يضيف المتحدث ذاته.