حجز نصف طن من مخدر الشيرا.. كانت مخبأة بعناية داخل مركب للصيد التقليدي

تمكنت المصالح الأمنية، التابعة لولاية أمن تطوان، بتنسيق مع الدرك البحري، أمس الأحد، من ضبط حوالي نصف طن من مخدر الشيرا، كانت مخبأة بعناية داخل مركب للصيد التقليدي في شاطئ كابونيغرو، وتوقيف مشتبه فيهم.

وتشير المعطيات المتوفرة، إلى أن المصالح الأمنية توصلت بإخبارية تفيد بوجود كمية مهمة من مخدر الشيرا معبأة في 12 رزمة داخل إحدى قوارب الصيد التقليدي.

وأضافت المعطيات ذاتها أن العناصر الأمنية حجزت على كمية المخدرات، فيما أوقفت عددا من المشتبه فيهم، وأحالتهم على التحقيق لمعرفة ظروف، وملابسات هذه العملية.