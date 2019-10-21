قال سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني، خلال كلمته، قبل قليل، إن التظاهرات كسرت حواجز سياسية كثيرة واستعادت الهوية الوطنية الموحدة للبنان، مُضيفاً أنه يؤيد مطلب المتظاهرين بإجراء انتخابات نيابية مبكرة.



وأضاف الحريري، لن أطلب من المتظاهرين وقف إجراءاتهم الاحتجاجية وأن القرارات الإصلاحية خطوة على طريق حل الأزمة الاقتصادية، مُعلناً الاستعانة بمستشارين ماليين للتعامل مع قضية قطاع الاتصالات وأوضح رئيس الوزراء اللبناني أن هناك مشروع قانون لاستعادة الأموال المنهوبة من الدولة وأعلن الحريري، إلغاء وزراء الإعلام وعدد من المؤسسات "غير الضرورية"، إلى جانب تعزيز مكافحة عمليات التهريب عبر الحدود.

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. الحريري يُعلن إلغاء وزارة الإعلام واستعادة الأموال المنهوبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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