كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. توقيع الإعلان السياسي بين حكومة السودان والجبهة الثورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس لجنة الوساطة توت قلواك، توقيع وثيقة الإعلان السياسي في مفاوضات السلام الجارية بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية، اليوم الاثنين، وفقًا لما ذكره موقع قناة العربية.

كما كشف رئيس الجبهة الثورية الهادي إدريس أن التوقيع على الإعلان السياسي سيتركز حول وثيقة وقف الأعمال العدائية، إضافة إلى تحديد خارطة طريق للدخول في مفاوضات مباشرة.

يشار إلى أن جوبا تستضيف محادثات بين حكومة رئيس الوزراء السوداني الجديد عبدالله حمدوك وممثلين عن الحركة الشعبية، كانت انطلقت الاثنين الماضي بوساطة أجراها رئيس جنوب السودان سلفا كير، وبدعم من قادة إقليميين بينهم رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، والرئيس الأوغندي يويري موسفيني.

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وكان من المقرر أن تبدأ الأربعاء الماضي في جوبا أول مباحثات مباشرة بين الخصوم السياسيين في السودان، لكن الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال لوّحت الأربعاء بأنها لن تستمر في المحادثات ما لم تنسحب الحكومة من منطقة القتال في جبال النوبة.

وقالت إنّ القوات السودانية هاجمت طوال الأيام الماضية أراضيها رغم وقف إطلاق النار غير الرسمي.

إلا أن رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان أعلن وقفا دائما لإطلاق النار في مناطق النزاع الثلاث، مما دفع أمين عام الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال عمار امون إلى العودة إلى طاولة المفاوضات.