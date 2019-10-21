استعدادات لمظاهرة الثلاثاء أمام مقر الشرطة بالناصرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عقدت لجنة مكافحة العنف والجريمة وممثلو الأحزاب والحركات السياسية والأطر المختلفة في مدينة الناصرة، مساء أمس الأحد، اجتماعا تناول آخر الاستعدادات للمظاهرة القُطرية التي ستُنظم بدعوة من لجنة المتابعة، يوم غد الثلاثاء الساعة الخامسة عصرا، في الناصرة أمام مركز الشرطة في منطقة القشلة، وذلك ضمن سلسلة التظاهرات والأعمال الاحتجاجية التي تنظمها لجنة المتابعة.
وأقر في الاجتماع العديد من الأمور اللوجستية وجرى الاتفاق على تنظيم مسيرة توابيت تجول في المدينة، قبيل المظاهرة بساعة في الشارع الرئيسي، لتصل بعد ذلك لمكان المظاهرة حيث يتم وضع التوابيت أمام مقر مركز الشرطة.
وناشدت لجنة مكافحة العنف والجريمة في الناصرة، أهالي المدينة وكافة أبناء وبنات المجتمع العربي من مختلف المدن والقرى بالمشاركة بكثافة في هذه المظاهرة "لكي تكون صرختنا عالية في وجه الشرطة وتواطئها في التعامل مع العنف والإجرام المنظم في مجتمعنا".
وخصصت اللجنة مواقف للسيارات مقابل جامع النبي سعين (بعد دوار عباس) ومنطقة الخانوق بعد الشارة الضوئية (ما يعرف بطحبش) ومنطقة القشلة، ومنطقة عيادات صندوق المرضى العام "كلاليت" في الصفافرة ومنطقة النمساوي.
يذكر أن طاقم سكرتيريي مركبات المتابعة عقد بحضور رئيس المتابعة، محمد بركة، وناشطين لمناهضة العنف في الناصرة، يوم الخميس الماضي، اجتماعا في مكاتب المتابعة للبحث في التحضيرات، استيفاء للشروط الكثيرة التي تضعها الشرطة من أجل ترخيص التظاهرة.
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