شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة البرلمان": قانون حماية البحيرات يقضى على ظاهرة التعديات والتلوث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، يهدف لحماية الثروة السمكية وذلك من خلال حماية البحيرات من التعديات والتلوث أو استغلالها بما يتنافى مع القانون.

وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن اللجنة ستحرص حال مناقشة مشروع القانون خلال الأيام القليلة المقبلة، على تحقيق فلسفة مشروع القانون على أرض الواقع، وذلك توحيد القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة بتنمية وحماية واستغلال البحيرات والثروة السمكية بما يضمن تحقيق الغاية منها.

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وأشار عضو اللجنة، إلى أن مشروع القانون يهدف لإنشاء جهة موحدة تباشر الاختصاصات المتعلقة بحماية وتنمية واستغلال البحيرات والثروة السمكية والقضاء على تنازع الاختصاص بين تلك الجهات فيما بينها، وتكون هى المنوط بها دون غيرها الهيمنة على ذلك.