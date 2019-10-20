تهيئة سوق “مارشي سونطرال”.. شركة “الدارالبيضاء للتهيئة” تطمئن التجار: تحويل السوق إلى فسحة للفن والطبخ إشاعة

بعدما عبروا عن مخاوفهم من مشروع تهيئة سوق “مارشي سونطرال” في مناسبات عديدة؛ اجتمع تجار السوق المركزي “مارشي سنطرال”، أخيرا، مع ممثلي شركة الدارالبيضاء للتهيئة، بطلب مع عامل عمالة مقاطعات الدارالبيضاء، بهدف تدارس موضوع الأشغال، المزمع القيام بها داخل السوق المذكور.

وفي هذا السياق، أفاد عبد الإله عكوري، رئيس جمعية تجار “مارشي سنطرال”، في حديثه مع “اليوم 24″، أنه خلال الاجتماع المذكور، تم توضيح عدة نقط كانت غامضة بالنسبة إلى التجار، والتي كانت موضوع مغالطات تؤرق مضجعهم، على رأسها تحويل السوق المركزي إلى فسحة للفن، والطبخ بمعايير الدولية؛ وذلك بعد تقديم نبذة موجزة عن المشروع.

وأضاف المتحدث ذاته أن ممثل شركة الدارالبيضاء للتهيئة، أكد أن الشركة سوف تسخر كل إمكانياتها المادية، والبشرية في إطار احترافي، على أن تكون الأوضاع داخل السوق المركزي، أثناء الأشغال، على أحسن ما يرام، وفي مصلحة التجار، والمدينة.

وشدد رئيس جمعية تجار مارشي سنطرال على أن شركة التهيئة أكدت أنها قامت بتعديل برنامج الأشغال، عن طريق حذف مشروع استغلال السوق المركزي، وتحويله إلى فسحة للفن والطبخ بمعايير دولية، وهو الخبر، الذي روجت له شركة الدارالبيضاء للتراث، التي كانت مكلفة بالإشراف على اصلاحاته، وتناولته وسائل الإعلام بشكل واسع.

وعلاقة بالموضوع ذاته، قال عبد العزيز العماري، عمدة الدار البيضاء، على هامش الجلسة الثانية من الدورة العادية لشهر أكتوبر، إنه من الضروري إشراك تجار “مارشي سنطرال”، والتواصل معهم بشأن مشروع تهيئة السوق المركزي، لاسيما بعد تعبيرهم عن امتعاضهم من عدم تواصل شركة الدارالبيضاء للتهيئة معهم، في مناسبات عديدة.