“لمعلم” يُغني بالأمازيغية.. لمجرد يُصدر فيديو كليب “سلام” -فيديو

أصدر الفنان المغربي سعد لمجرد، ليلة اليوم الأحد، عمله الجديد “سلام” الذي أنجز الفيديو الكليب الخاص به في المغرب، واستوحى فكرته من الثرات الموسيقي الأمازيغي.

وتعامل لمجرد في جديده مع الفنان محسن تيزاف، عضو مجموعة لفناير، إذ أشرف على على كتابة الكلمات وتلحينها.

واختار لمجرد في عمله الجديد المزج بين الثرات الموسيقي الأمازيغي، والأغنية الغربية مستعملا كلمات باللغة الانجليزية، وبعض الكلمات باللغة العربية.

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وبخصوص الكليب اختار لمجرد، أن تكون بدايته شبيهة بقصة فيلم لمجموعة باحثين في علم الأثار، قبل أن يظهر في مشاهد بعضها يرمز للثرات الأمازيغي، وأخرى بستايل عصري شبابي.

ويعتبر كليب “سلام”، رابع أعمال لمجرد التي أصدرها هذه السنة التي تصنف الأكثر نشاطا على المستوى الفني منذ بداية متابعته قضائيا في فرنسا، في أكتوبر سنة 2016.