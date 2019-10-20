مقتل وجرح مدنيين اثنين في انفجار عبوة ناسفة زرعها الحوثيون محافظة الحديدة اليمنية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:24 مساءً, 20 أكتوبر 2019 م المناطق - واس قُتل وجرح مدنيان في انفجار عبوة ناسفة زرعتها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في طريق بمنطقة الفازة التابعة لمديرية التحيتا جنوبي الحديدة غرب اليمن.

وقال مصدر محلي يمني :” إن عبوة ناسفة انفجرت في شاحنة نقل متوسطة وأسفر ذلك عن مقتل سائقها وجرح مدني إلى جانبه”.

وحصدت المتفجرات التي تزرعها مليشيا الحوثي في مناطق آهلة بالسكان في الحديدة أرواح المئات من المدنيين.

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