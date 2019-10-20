الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مقتل 4 في بنغلاديش بسبب منشور على "فيسبوك"

قال مسؤولون من بنغلاديش إن 4 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب نحو 50 آخرين، اليوم الأحد، في اشتباكات مع الشرطة في بنغلاديش بسبب منشور مسيء للمسلمين على "فيسبوك".

وبحسب وكالة "رويترز"، فقد اندلعت الاشتباكات في منطقة بولا الجنوبية الواقعة على بعد 195 كيلومترا من العاصمة دكا، إثر احتجاج حشود غاضبة بسبب تقارير عن نشر أحد الهندوس منشورا على "فيسبوك" تضمن ازدراء للنبي محمد.

وقال سركار محمد قيصر، مسؤول الشرطة في بولا: "أطلقنا طلقات فارغة دفاعا عن النفس لكن بعض الناس بدأوا في رشق أفرادنا بالحجارة، ما دفعنا للاحتماء بأحد المباني".

Advertisements

وأضاف أن أربعة أشخاص قتلوا في حين أصيب شرطي بالرصاص خلال الاشتباك. وجرى إرسال قوات من حرس الحدود وتعزيزات من الشرطة إلى بولا.

يذكر أنه يعيش في بنغلاديش نحو 168 مليون نسمة، زهاء 90% منهم من المسلمين.