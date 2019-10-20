الامانة العامة للمدارس الكاتوليكية تعلن التوقف عن التدريس يوم غد

دعت الامانة العامة للمدارس الكاتوليكية في بيان إلى "التوقف عن التدريس يوم غد الاثنين 21 تشرين الأول 2019 بانتظار ما ستسفر عنه اللقاءات المنتظرة بين جميع المعنيين بالشأن الوطني".
وشكرت الأمانة العامة جميع مدارسها على التعاون من اجل حماية القيم في لبنان.
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