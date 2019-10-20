أكد عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​عماد واكيم​ أن "أي بلد في ​العالم​ ديمقراطي كان ام توتاليتيري تحصل فيه هذه الحركة الاعتراضية الشعبية ويبقى المسؤول جالسا على عرشه يفكر في جنس الملائكة".

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كانت هذه تفاصيل خبر واكيم: اي بلد في العالم تحصل فيه هذه الحركة ويبقى المسؤول جالسا على عرشه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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