متحدث: ميركل وبوتين بحثا الأوضاع في سوريا وليبيا وأوكرانيا

فرانكفورت (رويترز) - قال متحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في بيان إنها بحثت هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم السبت الأوضاع في أوكرانيا وسوريا وليبيا.
وأضاف المتحدث شتيفن زايبرت أن محادثات الزعيمين ركزت على الإعداد لما يسمى اجتماع "صيغة نورماندي" الوشيك، في إشارة إلى المحادثات بشأن شرق أوكرانيا بين روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا.
وتابع زايبرت قائلا إن ميركل وبوتين بحثا كذلك الوضع في سوريا وليبيا والمفاوضات الراهنة لاستئناف نقل الغاز عبر أوكرانيا.
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)
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