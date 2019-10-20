شكرا لقرائتكم خبر عن طاقة النواب توصى بإنشاء مجمع للنفايات الطبية بالدقهلية خارج الكتلة السكنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدى، مدى تنفيذ الحكومة لتوصيات اللجنة السابقة بشأن عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، ومنها ما يتعلق بمشكلات مقالب القمامة، والمحارق، وذلك بحضور ممثلين من وزارة البيئة والتنمية المحلية.

وطالب النائب أحمد همام، عضو مجلس النواب عن دائرة السنبلاوين وتمى الأمديد بمحافظة الدقهلية، خلال اجتماع اللجنة ، بسرعة قيام وزارة البيئة باستبدال المحرقة الموجودة بمستشفى شبراهور ، بمفرمة لفرم القمامة بدلا من حرقها، لاسيما أن المستشفى متخصص فى علاج الصدر، وهو الأمر الذى يزيد من معاناة المرضى، مشددا على ضروة توفير المفرمتين من حساب وزارة البيئة لصالح وزارة الصحة.

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واعترف ممثلو وزارة البيئة، فى ردهم على طلب الإحاطة، أنه يوجد بالفعل محرقتان بمستشفى شبراهور إحداهما تعمل ويتم عمل الصيانة الدورية لهم، والأخرى متوقفة، وتم التوجيه بضروة عمل الصيانة اللازمة لها للتوافق الانبعاثات الغازية الصادرة منها مع الحدود المسموح بها مع إعادة تأهيل غرفة استقبال النفايات.

وأكدت وزارة البيئة أنه تم الحصول على الموافقة البيئية لإنشاء مجمع لمحارق النفايات الطبية باحدى مناطق مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية على أن يتم نقل كافة المحارق الموجودة بنطاق المحافظة إلى مجمع المحارق خارج الكتلة السكنية.

بدوره شدد النائب طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة، فى نهاية الاجتماع على سرعة إقامة مجمع للنفايات الطبية بمحافظة الدقهلية.