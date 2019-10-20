شكرا لقرائتكم خبر عن نقل البرلمان توافق على قرض بـ205 ملايين يورو لتحديث الخط الأول للمترو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، فى اجتماعها المنعقد اليوم برئاسة النائب هشام عبد الواحد، على قرار رئيس الجمهورية رقم 485 لسنة 2019، بشأن اتفاقية قرض "تحديث الخط الأول لمترو القاهرة" بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 205 ملايين يورو، والمواقع في القاهرة فى اغسطس 2018.

ويهدف المشروع إلى إعادة تأهيل كافة مكونات البنية التحتية للسكة الحديدية، من وحدات الطاقة والإشارات والاتصالات وأنطمة التحكم المركزية والأنظمة الكهروميكانيكية بمحطات الخط الأول للمترو، وإدخال نظام تخطيط موارد للهيئة القومية للأنفاق.

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ويتكون المشروع من أربعة أجزاء، تضم إصلاح البنية التحتية الأساسية لمكونات الخط الأول لمترو القاهرة، وشراء وتركيب نظام تخطيط لموارد المشروع، والإشراف على أعمال التشييد، ومهام التعاون الفنى.