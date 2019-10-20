شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة بسبب تأجيل مباراة الأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة لرئيس الحكومة، ووزير الشباب والرياضة، بسبب تأجيل مباراة فريقى الأهلى والزمالك في الدوري العام لكرة القدم، والتي كان مقررا لها أمس السبت.
وأشار النائب، إلى أن تأجيل المباراة كان سببا في وجود رأي عام غير مستقر بين جمهور الفريقين، وهو ما دفع أيضا بعض الأندية الأخرى لطلب مبدأ المعاملة بالمثل في تأجيل مبارياتها.
وأوضح النائب، أن لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم أعلنت جدول الدوري، بين الأندية، كما أنها تمسكت في الوقت ذاته بعدم السماح بتأجيل أي من المباريات لضمان الحيدة والشفافية، بهدف القضاء على الفساد في المسابقة.
وطالب العليمي، الاتحاد العام لكرة القدم، أن يعلن الإجراءات التي تضمن استقرار الأوضاع بين الأندية والمشجعين، وبما يحافظ على المنظومة الرياضية المصرية.
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