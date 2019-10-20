اخبار العالم

اعتقال داعشييْن بالموصل وسط مخاوف من عودة التنظيم للعراق

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements
القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

وكالات

الأحد 2019/10/20 01:22 م بتوقيت أبوظبي

عناصر تابعة لتنظيم داعش الإرهابي

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الأحد، اعتقال عنصرين من تنظيم "داعش"، جنوبي مدينة الموصل، وسط مخاوف من عودة التنظيم الإرهابي جراء الهجوم التركي في الشمال السوري.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن، في بيان، إن قوة مشتركة من الجيش والشرطة نفذت عملية أمنية لتفتيش مركز ناحية الشورة وقريتي سروج والبشمانة جنوبي مدينة الموصل.

وأضاف معن أن العملية أسفرت عن القبض على عنصرين من تنظيم داعش الإرهابي، واللذين كانا يعملان بصفة مقاتل فيما يسمى بديوان الجند خلال فترة سيطرة التنظيم على الموصل.

Advertisements

وكان ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات ﻓﻲ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ العراقية أﺑﻮ ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺼﺮي قد حذر مؤخرا من فرار قادة داعش العراقيين وأسرهم من مخيم الهول شمال سوريا جراء العدوان التركي على الحسكة.

pic11.jpg

ويأتي التحذير العراقي في وقت كشفت فيه مصادر صحفية عن وجود أكثر من 3500 إرهابي عراقي في قبضة قوات سوريا الديمقراطية.

وتأتي المعلومات وسط مخاوف من أن تؤدي الفوضى التي يخلّفها العدوان التركي إلى فرار مسلحي داعش وعودتهم إلى العراق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعتقال داعشييْن بالموصل وسط مخاوف من عودة التنظيم للعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا