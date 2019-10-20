اعتقال داعشييْن بالموصل وسط مخاوف من عودة التنظيم للعراق

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الأحد، اعتقال عنصرين من تنظيم "داعش"، جنوبي مدينة الموصل، وسط مخاوف من عودة التنظيم الإرهابي جراء الهجوم التركي في الشمال السوري.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن، في بيان، إن قوة مشتركة من الجيش والشرطة نفذت عملية أمنية لتفتيش مركز ناحية الشورة وقريتي سروج والبشمانة جنوبي مدينة الموصل.

وأضاف معن أن العملية أسفرت عن القبض على عنصرين من تنظيم داعش الإرهابي، واللذين كانا يعملان بصفة مقاتل فيما يسمى بديوان الجند خلال فترة سيطرة التنظيم على الموصل.

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وكان ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات ﻓﻲ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ العراقية أﺑﻮ ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺼﺮي قد حذر مؤخرا من فرار قادة داعش العراقيين وأسرهم من مخيم الهول شمال سوريا جراء العدوان التركي على الحسكة.





ويأتي التحذير العراقي في وقت كشفت فيه مصادر صحفية عن وجود أكثر من 3500 إرهابي عراقي في قبضة قوات سوريا الديمقراطية.

وتأتي المعلومات وسط مخاوف من أن تؤدي الفوضى التي يخلّفها العدوان التركي إلى فرار مسلحي داعش وعودتهم إلى العراق.