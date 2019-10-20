طنجة.. 12 سنة سجنا نافذ في حق شخص اغتصب قاصر

قضت استئنافية طنجة، يوم الخميس الماضي، حكما بالسجن 12 سنة نافذة، في حق شخص، بتهمة هتك عرض قاصر والتغرير به.
وتغيبت أسرة الضحية من جلسة الحكم، في الوقت الذي نفى فيه المتهم التهم المنسوبة اليه، التي عرضها عليه قاضي الجنايات بمحكمة الاستئناف.
وتعود أطوار هذه القضية عندما قام شخص يدعى “م.ب” باستدراج قاصر لا يتجاوز 15 عاما، إلى أرض خلاء متواجدة بمنطقة “فندق الشجرة” مستغلا وضعيته الإجتماعية الهشة وقام بالاعتداء عليه جنسيا، قبل أن تكتشف عائلة الضحية ذلك، حيث تقدمت بشكاية للمصالح الأمنية المختصة، ليتم توقيف المتهم فيما بعد.
وبعد عرض الضحية على الخبرة الطبية، تبين أنه تعرض إلى اغتصاب من طرف المتهم، الذي وضع تحت الحراسة النظرية، بإشراف من النيابة العامة المختصة.
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