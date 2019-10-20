زيدان: افتقدنا كل شيء أمام ريال مايوركا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أبدى مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، استيائه عقب خسارة فريقه أمام ريال مايوركا بهدف مقابل لا شيء، ضمن أحداث الجولة التاسعة من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وذكر زيدان خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية "بدايتنا في المباراة كانت سيئة جدًا، حيث استقبلنا هدفا وحاولنا الرد، والجزء الأخير من الشوط الأول لم يكن بهذا السوء".

وأضاف "في الشوط الثاني صنعنا العديد من الفرص، لكننا لم ننجح في التسجيل وكانت الأمور مُعقدة، افتقدنا كل شيء".

وتابع "علينا أن نمضي قدما، واجهنا فريقا متحمسا لا يستحق مكانه الحالي في جدول الترتيب كما شاهدنا، كلفنا الكثير، سيطرنا على اللعب دون خلق العديد من الفرص".

وأردف "لم تكن المشكلة في اللاعبين، وعلى كل شخص أن يلعب بشكل جيد حين يحصل على الفرصة، ويمكن للجمهور إبداء رأيه في التشكيلة، لكنه قراري".

واستكمل "المشكلة أنه يتعين علينا اللعب كل 3 أيام ونحن في حالة جيدة، وهذه هي الصعوبة، يجب أن نملك الاستمرارية".

Advertisements

وأردف "لن أقول إني قلق، لا أحب هذه الكلمة، لكن إذا أردنا الفوز بشيء هذا الموسم فعلينا التمتع بالاستمرارية".

وأوضح "الإصابات ليست عذرًا، لدينا عناصر مميزة غير مصابة، عندما يحصلوا على الفرصة يجب عليهم إظهار أفضل مستوى لهم".

وعن الهزيمة الأولى في الليغا، علق "كما هو الحال دائمًا، لقد أخطأنا، ولم نقدم الأداء الذي أردناه، وكانت مباراة مُعقدة في الشوط الأول، قدمنا 20 دقيقة جيدة في النهاية".

وواصل "لا يمكننا أن نتفاجأ من أداء فريق في ملعبه، وكان الأمر معروفا، فوجئنا في 8 دقائق بتسجيلهم الهدف الأول، ثم عادوا إلى الدفاع ونحن لم نجد الحل".

وتابع "علينا أن نُحلل المباراة جيدًا، لا يمكننا أن نكون سُعداء، يجب نفكر فيما حدث، لأن بدايتها كانت سيئة".

واختتم "مواجهة غلطة سراي؟ نحن نعرف كيف سنلعب ضدهم، ولا يوجد خيار أمامنا، علينا التفكير في مباراة الثلاثاء".