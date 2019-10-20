شكرا لقرائتكم خبر عن نيران حوثية تستهدف مواقع المشتركة في حيس بالحديدة والان مع التفاصيل

جددت مليشيات الحوثي الموالية لإيران انتهاكاتها للهدنة الأممية بالحديدة ، غرب اليمن. حيث أطلقت نيران أسلحتها المدفعية والرشاشة بشكل مكثف وعنيف على مواقع القوات المشتركة في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة. Advertisements وأفادت مصادر عسكرية في حيس عن تجدد قصف المليشيات على مواقع القوات المشتركة شمال وشرق المديرية، واستخدمت خلاله قذائف مدفعية الهاون من عيار 82 ومدفعية الهاوزر وبقذائف مدفعية B10 . وأضافت المصادر أن المليشيات أطلقت النار على المواقع بالأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 وسلاح 12.7 بشكل مستمر منذ ساعات.

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