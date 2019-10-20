المرور تصدر تنويها بشأن منظومة الغاز

اصدرت مديرية المرور العامة، الاحد، تنويها بشأن منظومة الغاز. وقالت المديرية في بيان لها انه "بناءً على المناشدات المتكررة من المواطنين إلى مديرية المرور العامة بخصوص منظومة الغاز التي تضاف الى مركبات الأجرة وللتقليل من الروتين، وجه مدير المرور العام بان يتم تثبيت المنظومة لمركبات الأجرة عند تسجيلها لأول مرة فقط في بغداد والمحافظات". Advertisements واضاف ان "المديريات ستباشر بتنفيذ الامر خلال اليومين القادم". وتابع ان "مجمعات التسجيل في بغداد والمحافظات ستباشر بطباعة لوحات التسجيل لكافة المركبات وصنوفها"، لافتا الى انها "ستعلن عن مواعيد المراجعة خلال ٤٨ ساعة".



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