اخبار العالم

إعلان حظر التجوال في عاصمة تشيلي وسط احتجاجات

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجنرال خافيير إيتورياجا ديل كامبو المسؤول عن أمن سانتياجو عاصمة تشيلي، الأحد، حظر التجول في المدينة التي تشهد احتجاجات واسعة النطاق.

وقال إن "حظر التجول الكامل سيسري على المدينة من الساعة العاشرة مساء حتى السابعة صباحا بالتوقيت المحلي".


وقال الجنرال، في تصريحات صحفية بسانتياجو: "ندعو كل الناس إلى العودة إلى منازلهم لتقييم الإجراءات التي أعلنتها الحكومة والاهتمام بأسرهم ومنازلهم".

pic11.jpg

وكان الرئيس التشيلي سيباستيان بينييرا أعلن، السبت، حالة الطوارئ في العاصمة، وكلف عسكريا بضمان الأمن بعد يوم من أعمال النهب والحرائق والمواجهات مع الشرطة بسبب زيادة أسعار بطاقات المترو.

Advertisements

pic11.jpg

ويتظاهر المحتجون طوال الأسبوع ضد زيادة أجرة وسائل النقل، حسب ما أفادت صحيفة "لا تيرسيرا".

pic11.jpg

وأدان الرئيس التشيلي سيباستيان بينيرا، في كلمة لإذاعة "اراديو اجريكالتشرا"، الدمار الذي لحق بمحطات المترو، ووصفه بأنه "عمل تخريبي".

pic11.jpg

وأضاف: "يحق لنا جميعا التعبير عن آرائنا ولكن دون تدمير".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إعلان حظر التجوال في عاصمة تشيلي وسط احتجاجات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا