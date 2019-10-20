إعلان حظر التجوال في عاصمة تشيلي وسط احتجاجات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجنرال خافيير إيتورياجا ديل كامبو المسؤول عن أمن سانتياجو عاصمة تشيلي، الأحد، حظر التجول في المدينة التي تشهد احتجاجات واسعة النطاق.

وقال إن "حظر التجول الكامل سيسري على المدينة من الساعة العاشرة مساء حتى السابعة صباحا بالتوقيت المحلي".





وقال الجنرال، في تصريحات صحفية بسانتياجو: "ندعو كل الناس إلى العودة إلى منازلهم لتقييم الإجراءات التي أعلنتها الحكومة والاهتمام بأسرهم ومنازلهم".





وكان الرئيس التشيلي سيباستيان بينييرا أعلن، السبت، حالة الطوارئ في العاصمة، وكلف عسكريا بضمان الأمن بعد يوم من أعمال النهب والحرائق والمواجهات مع الشرطة بسبب زيادة أسعار بطاقات المترو.

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ويتظاهر المحتجون طوال الأسبوع ضد زيادة أجرة وسائل النقل، حسب ما أفادت صحيفة "لا تيرسيرا".





وأدان الرئيس التشيلي سيباستيان بينيرا، في كلمة لإذاعة "اراديو اجريكالتشرا"، الدمار الذي لحق بمحطات المترو، ووصفه بأنه "عمل تخريبي".





وأضاف: "يحق لنا جميعا التعبير عن آرائنا ولكن دون تدمير".