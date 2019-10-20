النواب الليبي يضع خارطة لتسوية الأزمة في اجتماع القاهرة 2

الأحد 20 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

وضع أعضاء مجلس النواب الليبي خارطة طريق لتسوية الأزمة التي تضرب البلاد، واتفقوا خلال اجتماعهم الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة، على تشكيل لجنة للتواصل مع البعثة الأممية، للإعداد لجلسةٍ لمجلس النواب بمدينة غات الليبية أو أي مدينة أخرى، للعمل على مناقشة تشكيل حكومة وحدة وطنية، وكذلك ما يستجد من أعمال.



ورحب أعضاء مجلس النواب الليبي المجتمعين بالقاهرة بالجهود الدولية، لوضع حل للأزمة الليبية رافضين في ذات الوقت أي تجاوزٍ لمجلس النواب الليبي في وضع حلولٍ عبر جهات وأطراف غير ذي صفة وليست ممثلةً للشعب الليبي.

وشدد النواب على أن أي محاولاتٍ للزجِ بالسلطة القضائية الليبية في العمل السياسي، أمرٌ خطيرٌ يهدد استقرار هذه المؤسسة ومصداقيتها، ويؤدي إلى خللٍ كبيرٍ بمبدأ الفصل بين السلطات.

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وأكدوا ضرورة مضاعفة الجهود من أجل الوصول إلى اتفاقٍ لحل الأزمة، مطالبين رئاسة مجلس النواب الليبي بالتواصل مع مختلف الأطراف المحلية والدولية، لتوضيح رؤية المجلس ومناقشة مختلف المبادرات والمقترحات، والعمل على حشد أكبر توافق وطني حول رؤيةٍ موحدة للحل وصولاً لإجراء انتخاباتٍ في أقرب وقت.

وجدد النواب الليبيون شكرهم لجمهورية مصر العربية رئيساً وبرلماناً وحكومةً وشعباً على استضافتها لهذا اللقاء، ودعمها لمؤسسات الدولة الرسمية وعلى رأسها مجلس النواب.

واجتمع 90 نائباً من أعضاء مجلس النواب الليبي ممثلين عن الدوائر الليبية الثلاثة عشر، بدعوة من مجلس النواب المصري السبت، بالقاهرة، في إطار التشاور حول آخر المستجدات، وسُبل حل الأزمة الليبية، واستكمالاً للقاء القاهرة الأول.

ويأتي هذا اللقاء في ظروف جعلت من الصعب على مجلس النواب الليبي، العمل بشكلٍ طبيعيٍ خصوصاً مع تزايد الضغوط التي تمارس للسيطرة على إرادته، ومحاولات تقسيمه لإفشاله، وفي ظل تدخلات دولية متزايدة في الشأن الليبي أدت إلى تفاقم الوضع السياسي، وفقا لبيان مجلس النواب الختامي.