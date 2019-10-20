شكرا لقرائتكم خبر عن "اتصالات النواب" تبحث إنشاء مكاتب جديدة للبريد فى الجيزة والمنيا..اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، اجتماعاً اليوم الأحد ، ملف تطوير مكاتب البريد وافتتاح أخرى بعدد من المحافظات علي مستوى الجمهورية، ومنها الجيزة والصعيد، في ضوء طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.

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وتبحث اللجنة، فى اجتماعها طلب الإحاطة المُقدم من النائب عبد الوهاب خليل، بشأن عدم الانتهاء من تنفيذ مكتب بريد (صول والبرميل وأطفيح)، بمحافظة الجيزة، بالإضافة إلي الطلب المقدم من النائب سيد أبو بريدعة عضو مجلس النواب عن دائرة مركز المنيا، بشان فتح مكتب بريد ( أبو بريدعة – طهنا الجبل – قرية غرافة) بمحافظة المنيا.

وحسب جدول أعمال اللجنة ، فأنها تنظر خلال اجتماعها الثانى طلب الإحاطة المقدم من النائب رياض عبد الستار بشأن سرعة إسناد وطرح مكتب بريد ( إيشادات، منشأة المغالقة، الإدارة) بمحافظة المنيا، بالإضافة إلي سرعة الموافقة علي تشغيل منفذ صرف قرى (العين القبلي، جلال الغربية، سيف الشرقية، بني روح، عزبة حمدي).