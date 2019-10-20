شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأوراق المطلوبة من المحامين لتجديد كارنيه النقابة 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى مجلس نقابة المحامين من وضع الضوابط التى تضمن الاشتغال الفعلى بالمحاماة، وربط تجديد الاشتراك السنوى وأداء الخدمة النقابية بالاشتغال الفعلى داخل مصر وخارجها .

و يرصد ”الخليج 365” الأوراق المطلوبة من المحامين لتجديد 2020 لمسددي 2016 وما قبلها :-

تطبيقاً لأحكام المادة ( 170 ) من قانون المحاماة – تزول عضوية المحامي بقوة القانون ولا يجوز أن يعيد اسمه لجدول المشتغلين إلا بإجراءات ورسوم قيد جديدين مع سداد رسوم الاشتراكات المستحقة، وتضم المدة السابقة على زوال العضوية من النقابة بحالتها إلى مدد القيد الجديدة مع مراعاة المواعيد المقررة قانوناً وذلك بشروط:

– أن يقدم أدلة اشتغال عن ثلاث سنوات سابقة على الزوال.

– فيش جنائي.

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– كشف طبي.

– برنت تأمينات عام وخاص وحكومي.

– شهادة تحركات.

– رقم قومي.

– بطاقة ضريبية.

وفي حالة عدم تقديم أدلة اشتغال لا تضم المدة السابقة إلى قيده الجديد مع الاحتفاظ بدرجة القيد .