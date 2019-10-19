دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters زعيم قطالونيا يدعو لمحادثات مع مدريد في أعقاب اشتباكات

برشلونة (رويترز) - دعا كيم تورا زعيم إقليم قطالونيا المؤيد للاستقلال إلى محادثات مع الحكومة المركزية في إسبانيا يوم السبت بعد خمسة أيام من التوتر الذي أعقب الحكم بسجن زعماء انفصاليين بالإقليم.

وقال تورا للصحفيين "نحث القائم بأعمال رئيس وزراء الحكومة الإسبانية على الجلوس إلى طاولة التفاوض لإجراء محادثات". وأضاف أن أعمال العنف التي وقعت الأسبوع الماضي لا تعكس الطبيعة السلمية لحركة استقلال قطالونيا.

وقال "العنف لم ولن يكون سبيلنا، ليس في برشلونة ولا تاراجونا ولا ييدا ولا جيرونا" في إشارة للمدن التي اجتاحها التوتر في الآونة الأخيرة.

وشهدت برشلونة يوم الجمعة أسوأ ليلة من الاحتجاجات خلال عقود حيث أغلق شبان ملثمون الطرق وأضرموا النار في صناديق القمامة ورشقوا قوات الأمن بالحجارة. وردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع وقنابل الدخان.

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وقالت سلطات الصحة إن 182 شخصا في أنحاء الإقليم أصيبوا بينهم 152 في برشلونة. ونقل 17 من أفراد الشرطة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وذكرت الشرطة أنها ألقت القبض على 54 شخصا في اليوم الخامس للاشتباكات التي نشبت بعدما أصدرت المحكمة العليا في إسبانيا حكما بالسجن على تسعة من زعماء قطالونيا الذين شاركوا في تنظيم استفتاء على الاستقلال في 2017. © Reuters زعيم قطالونيا يدعو لمحادثات مع مدريد في أعقاب اشتباكات

وقال تورا الأسبوع الماضي إن الإقليم سيجري تصويتا جديدا على الاستقلال عن إسبانيا في غضون عامين. لكنه قال يوم السبت إنه سيحترم إرادة الشعب مضيفا "سنذهب إلى الحد الذي يريدنا سكان قطالونيا الذهاب إليه".

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)