تعرف على حقيقة استقالة وزيرة الداخلية اللبنانية

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لنص استقالة موقّع باسم وزيرة الداخلية ريا الحسن، الّا ان مكتب الوزيرة أكد أنها لم تقدم استقالتها وأن هذه الاستقالة مفبركة.



وفي هذا الاطار صدر عن المكتب الاعلامي لوزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن البيان اﻵتي: "ينفي المكتب الاعلامي للوزيرة الحسن نفيا قاطعا ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تقديم الحسن استقالتها من الحكومة، ويؤكد المكتب الاعلامي من كل وسائل الاعلام توخي الدقة في نقل المعلومات قبل بثها تفاديا للوقوع في المغالطات".

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