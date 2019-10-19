اصابة فلاح بانفجار عبوة داخل أرض زراعية في كركوك

افاد مصدر امني، السبت، باصابة فلاح بانفجار عبوة داخل أرض زراعية في كركوك. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة انفجرت في أرض زراعية في قرية البشير التابعة لناحية تازة بمحافظة كركوك". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الحادث ادى الى اصابة احد الفلاحين، خلال حراثة الارض، وقد تم نقله الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".

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