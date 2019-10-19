مسؤول بريطاني: نعمل لخفض تأثيرات الحظر الاميركي ضد ايران

أكد المندوب الخاص للحكومة البريطانية في الشؤون التجارية مع ​ايران​ نورمن لامونت "جهود مسؤولي ​بريطانيا​ ده لخفض تاثيرات الحظر الاميركي ضد ​طهران​"، مشيراً إلى أنه "كان بالامكان في ظل ​الاتفاق النووي​ تطوير العلاقات التجارية بين ايران وسائر الدول وتعزيز الحوارات والصداقات وبناء عليه فانني اعتبر خروج ​اميركا​ منه امرا كارثيا".

واشار الى "موقف الرئيس الاميركي برغبته بالتوصل الى اتفاق جديد مع ايران"، مؤكدا "موقف ايران ولضرورة لهذا الامر هو ازالة الحظر"، لافتاً إلى أن "هدفنا هو تطوير التجارة مع ايران ونحن لسنا راضين عن بطء وتيرة التقدم الحاصل في هذا المجال".

واعتبر لامونت أن "تداعيات الحظر على المعاملات المصرفية مع ايران احدى العقبات الاساسية امام التعاون التجاري مع ايران ورغم أن اميركا وقعت وثيقة حول اعفاء التعاون الانساني مع ايران من الحظر الا ان ​المصارف​ مازالت تمتنع عن التعاون معها"، معرباً عن امله بان "تمضي الامور في المسار الدبلوماسي وأن تحصل ظروف يتم فيها ازالة الحظر مرة اخرى ويزداد حجم التبادل التجاري"، مضيفاً "بريطانيا ترغب في تطوير التجارة مع ايران وستعبئ كل طاقاتها في هذا المجال".