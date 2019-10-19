ذكرت مصادر قضائيّة لوكالة "فرانس برس" أنّ "​القضاء الفرنسي​ وجّه إلى سبعة موقوفين تهمتَي "​تمويل الإرهاب​" و"تشكيل عصبة أشرار"، وذلك لجمعهم أموالاً بهدف إرسالها إلى "جهاديات" معتقلات في ​سوريا​ لمساعدتهن على الفرار".

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كانت هذه تفاصيل خبر القضاء الفرنسي اتهم 7 موقوفين بجمع أموال لتسهيل فرار "جهاديات" من سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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