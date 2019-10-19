شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة جديدة للإرهابية.. وفد إخوانى بسفارة تركيا بالدوحة لتأييد مذابح أردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جريمة جديدة تضاف إلى سجل جرائم الإخوان التى ارتكبوها فى حق الأوطان والشعوب العربية، حيث زار وفد إخوانى وعدد من حلفاء التنظيم الهاربين فى الخارج، السفارة التركية بالدوحة، لدعم وتأييد المذابح التى ارتكابها رجب طيب اردوغان بعدوانه على شمال سوريا، ضم الوفد الإخوانى الهارب عمرو عبد الهادى، ووجدى العربى، بالإضافة إلى أيمن صوي رئيس مجلس الجالية السورية، بجانب عدد من الشخصيات الإخوانية الأخرى



العرب القطرية يبرز زيارة الوفد الإخواني للسفير التركي

حاول الوفد الإخوانى، أن يصبغ الصبغة الشعبية على أفراده، ليظهر أمام العالم أن هناك وفود شعبية عربية تدعم السفاح رجب طيب أردوغان، متناسين أن جميع الحكومات والشعوب العربية أعلنت رفضها التأم لتحركات الديكتاتور العثمانى، وعبر عن ذلك بيان الجامعة العربية.



وفد الإخوان يزور السفير التركي بالدوحة

وصورت الصحف القطرية وروجت الحدث على أن هناك مثقفين وحقوقيين وإعلاميين عرب يؤيدون ويدعمون احتلال شمال سوريا من جانب الجيش التركى.

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إبراهيم ربيع، القيادى الإخوانى السابق، علق على هذا الحدث قائلا إن: "عقيدة الإخوان دائما هى التدليس والتزييف للحقائق من أجل مصالحها الخاصة، على حساب أى مصلحة حتى لو كان بها تدمير الدول، فهذه الجماعة عقيدتها الراسخة هو التسويق للأكاذيب دائما لإثارة الفتن فى المجتمعات العربية.

وأضاف القيادى الإخواني السابق فى تصريح لليوم السابع، أن زيارة الإخوان ووفد تابع لها لسفارة تركيا في الدوحة، يؤكد أن هذه الجماعة تعمل لمصالحها وتدعم جرائم أردوغان في سوريا، وخاصة أن الجماعة الإرهابية تقوم بتدليس الحقيقة لحسابها ولمصالحها ، مؤكدا إذا تلاقت المصالح تجد هذه الجماعة الإرهابية ومصالحهم.



الشرق القطرية تبرز زيارة الوفد الإخواني

وتابع أن عناصر الإخوان بالأمس كانوا يهتفون ويدلسون لبيك يا سوريا، اليوم يدعمون أردوغان وقتله وجرائمه فى سوريا، فهذه هى حقيقة الجماعة الإرهابية، فليس جديد على الجماعة الإرهابية التدليس والتزييف وبيع الضمير مقابل أن تعيش هى لا تعينها الدول ولا استقرارها ، كل ما تعينه الجماعة هو بقاء التنظيم على حساب أى شىء آخر.