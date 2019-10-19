مصرع 15 شخصا وفقدان 13في انهيار سد في سيبيريا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي 15 شخصا، على الأقل، مصارعهم، فجر اليوم السبت، نتيجة انهيار سد في منجم للذهب في سيبيريا، وغمر المياه لمهجعين من مهاجع العمال.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية أيضا إن 13 شخصا آخرين في عداد المفقودين، حسبما أوردت وكالات الأنباء الروسية.

وحدث الانهيار أثناء الأمطار الغزيرة في وقت مبكر من صباح اليوم بالقرب من قرية شيتشتينكينو في منطقة كراسنويارسك على بعد حوالي 3400 كيلومتر شرقي موسكو.

Advertisements

وقالت لجنة التحقيق الوطنية إنها فتحت تحقيقا جنائيا في تهم محتملة بانتهاك لوائح السلامة في مكان العمل.

وكانت قد أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، في وقت سابق اليوم، أن 12 شخصا لقوا مصارعهم من جراء انهيار السد للمياه. وقال المكتب الصحفي بوزارة الطوارئ إنه "تم تأكيد مصرع 12 شخصا"، وذلك بعد تقارير سابقة تحدثت عن مصرع 10 أشخاص واعتبار 15 آخرين في عداد المفقودين.

ووفقا للمعطيات الأولية فإن سبب انهيار الممرات المائية في السد يعود إلى تآكل جسم السد وتغير شكله.