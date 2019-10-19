كابول: إصابة وأضرار نتيجة إطلاق نار على مسؤول في المجلس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعرض منزل مدير قسم المعارف في مجلس قرية كابول لإطلاق النار، مساء أمس الجمعة، تسبب بسقوط نجله من شرفة المنزل. واعتقلت الشرطة مشتبها به بارتكاب الجريمة.

ونقل عن شهود عيان قولهم إن مدير قسم المعارف في المجلس، نزار عيد، قد تعرض منزله لوابل من الرصاص في وقت متأخر من ساعات الليل الفائت.

وعلم أنه تم إطلاق الرصاص على غرف النوم، وسبقه رشق بالحجارة، مما تسبب بالذعر لكل من في المنزل.

وجاء أن أحد أبناء صاحب المنزل قد سقط من الشرفة، وأصيب بإصابات متوسطة.

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كما أدى إطلاق الرصاص إلى وقوع أضرار مادية.

من جهتها قالت الشرطة، في بيان، إن قوات الشرطة توجهت إلى المكان، وباشرت التحقيق في ظروف الجريمة.

وأضاف البيان أن التحقيقات قادت إلى اعتقال مشتبه به من القرية، ويبلغ من العمر 23 عاما.