القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعرض منزل مدير قسم المعارف في مجلس قرية كابول لإطلاق النار، مساء أمس الجمعة، تسبب بسقوط نجله من شرفة المنزل. واعتقلت الشرطة مشتبها به بارتكاب الجريمة.
ونقل عن شهود عيان قولهم إن مدير قسم المعارف في المجلس، نزار عيد، قد تعرض منزله لوابل من الرصاص في وقت متأخر من ساعات الليل الفائت.
وعلم أنه تم إطلاق الرصاص على غرف النوم، وسبقه رشق بالحجارة، مما تسبب بالذعر لكل من في المنزل.
وجاء أن أحد أبناء صاحب المنزل قد سقط من الشرفة، وأصيب بإصابات متوسطة.
كما أدى إطلاق الرصاص إلى وقوع أضرار مادية.
من جهتها قالت الشرطة، في بيان، إن قوات الشرطة توجهت إلى المكان، وباشرت التحقيق في ظروف الجريمة.
وأضاف البيان أن التحقيقات قادت إلى اعتقال مشتبه به من القرية، ويبلغ من العمر 23 عاما.
كانت هذه تفاصيل خبر كابول: إصابة وأضرار نتيجة إطلاق نار على مسؤول في المجلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.