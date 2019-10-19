13 قتيلًا في انهيار سدّ في منجم للذهب في سيبيريا بروسيا









اسماء السيد - موسكو: أعلن وزارة الحالات الطارئة الروسية مقتل 13 شخصًا الأحد في انهيار سدّ في منجم للذهب في منطقة راسنويارسك في سيبيريا.

من جهتها، ذكرت فرق الإنقاذ أن الحادث أوقع عددًا كبيرًا من الجرحى، مشيرة إلى أن 14 منهم نقلوا إلى المستشفى.

