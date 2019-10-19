رابطة "الليغا" تقترح موعدا جديدا للكلاسيكو!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن رابطة الدوري الإسباني "لا ليغا"، أعربت عن رغبتها في تغيير الموعد المقترح من برشلونة وريال مدريد لخوض مباراة الكلاسيكو.

واقترح الناديان إقامة الكلاسيكو يوم 18 كانون الأول/ديسمبر المقبل، بعد تأجيله من 26 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، بسبب الاضطرابات الأمنية في كاتالونيا.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الرابطة ترغب في إقامة الكلاسيكو يوم 4 كانون الأول/ديسمبر بدلًا من 18 من ذات الشهر، لحماية المصالح الاقتصادية للأندية الأخرى.

وترى الرابطة أن الفرق المتنافسة في بطولة كأس إسبانيا يوم 18 كانون الأول/ديسمبر ستعاني من خسارة أموال التلفزيون، حيث سيحتل الكلاسيكو مركز الصدارة.

أما في حالة إقامته يوم 4 كانون الأول/ديسمبر، فإن ذلك لن يلحق الضرر بالأندية المحترفة التي يتم تسويق حقوقها التلفزيونية بشكل جماعي.