شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات الأسترالية توقف عراقياً بتهمة تهريب مهاجرين والان مع التفاصيل
اتهمت السلطات الأسترالية رجلاً عراقياً بالقيام بعملية تهريب مهاجرين، أسفرت عن مقتل أكثر من 350 شخصاً عندما غرق قارب في المياه الدولية في عام 2001، حسبما ذكرت تقارير إخبارية محلية.
وذكرت وكالة الانباء الأسترالية "إيه ايه بي" أن الرجل البالغ من العمر 43 عاماً تم احتجازه بعد تسلمه من نيوزيلندا في مطار بريسبان مساء الجمعة.
وقررت محكمة جزئية في بريسبان، مثل أمامها اليوم السبت، حبسه على ذمة القضية. ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة مجددا في 31 أكتوبر.
وتقول الشرطة إن الرجل، أحد أفراد عصابة لتهريب البشر، تلقى أموالاً من ركاب وساعد في نقلهم وإقامتهم في إندونيسيا.
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