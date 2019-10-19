شكرا لقرائتكم غارات للجيش الليبي على معسكر الحامية في مصراتة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت مصادر العربية، فجر السبت، عن غارات جوية للجيش الليبي على معسكر الحامية بمدينة مصراتة.

وكان سلاح الجو الليبي قد نفذ، الخميس، غارات جوية متزامنة، على عدة مواقع ومعسكرات تابعة لقوات الوفاق بضواحي العاصمة طرابلس، وفق ما صرح مسؤول عسكري في الجيش لـ"العربية.نت".

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وأوضح مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش، العميد خالد المحجوب، أن سلاح الجو شن غارات جوية عنيفة ودقيقة، استهدفت منطقة مشروع الموز الواقعة بين عين زارة والسبيعة وبعض التجمعات التابعة للميليشيات في منطقة العزيزية، وكذلك الموجودة قرب الاستراحة الحمراء".

كما أضاف أنه تم أيضاً ضرب مقر ميليشيا باب تاجوراء، والتي تستخدم بشكل سري ويعتقد أن بداخلها غرفة عمليات لإدارة المعركة، مشيراً إلى أن القصف تم أثناء اجتماع، وهو ما أدى إلى مقتل عدة عناصر وتدمير مخزن الذخيرة الموجود فيها.

والأربعاء، قال الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني أحمد المسماري، في مؤتمر صحافي، أن سلاح الجو والمدفعية الثقيلة قد استهدفا مخزناً للذخيرة في عين زارة، لافتاً إلى أنه تم تدمير 3 آليات مسلحة كانت تقوم بتأمين المخزن، كما قصف سلاح الجو هدفاً مهماً بمنطقة المحمية في صرمان، ما أسفر عن مقتل 21 عنصراً من قوات الوفاق.