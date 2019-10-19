ميراي عون الهاشم: لا شك ان هناك اداء سياسي عام بحاجة ليتطور لتلبية حاجات الناس

لفتت مستشارة ​رئيس الجمهورية​ ​​ميراي عون الهاشم​ إلى ان "رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ هو ليس عهد او ولاية بل يمثل نهجا كبيرا وهو يحمل آمالنا وأحلامنا في البلد ونحن في ظرف صعب لا شك ويجب ان نواجه تلك المرحلة بدقّة"، مؤكدةً "إننا اولاد النضال ولكن لم نصل للعنف او التكسير ونتمنى ان تصل صرخة الناس وتنتصر قضيتهم".

وفي حديث تلفزيوني، اعتبرت عون الهاشم أن "رئيس "​التيار الوطني الحر​" وزير الخارجية ​جبران باسيل​ هو خير من يمثل كتلة "​لبنان القوي​" و يعبر عن رأيها"، مشيرةً إلى انه "لا شك ان هناك اداء سياسي عام لا يقتصر على "التيار الوطني الحر" او غيره بحاجة ليتطور لتلبية حاجات الناس"، مشددةً على أنه "يجب ان يراجع الكل اداءه اليوم".

واكدت ان "اي فريق ما يدخل الى السلطة يقوم بتعيينات ينفذ من خلالها برنامجه وعلى الشعب ان يحكم على تلك التجربة"، مشيرةً إلى أن "رئيس الجمهورية ميشال عون منزعج من اللحظة الاولى للحكم لانه اتى لينتج وليحقق حلم ومسار"، لافتةً إلى أن "جميع القوى السياسية تتحمل مسؤولية التعيينات في الحكومة"، مضيفةً "الشعب حي وبرهن حيويته".

وأضافت "التيار الوطني الحر" موجود في السلطة ولا يمكنه ان يكون في السلطة وخارجها في آن واحد والحزب الوحيد الذي كان في المعارضة هو "الكتائب اللبنانية"، مؤكدةً "إننا نريد تطبيق الاصلاحات التي تحدثت عنها ورقة بعبدا"، مشيرةً إلى"إنني كنت اقوم بجولة على كل الاحزاب السياسية ونريد ان نظهر للجميع جديّتنا في ايجاد فرص عمل للشباب"، لافتةً إلى أن "صوت الشباب مسموع ولكن ابعدوا عن ​العنف​".

وحول ما يقال عن انشاء معارضة عونية ضد جبران باسيل مكونة منها ومن النائب شامل روكز وكلودين عون روكز، لفتت إلى ان "هناك مقاربات مختلفة حتى في البيت الواحد والناس في النهاية انتخبت واعطت ثقتها للنواب والمسؤولية كبيرة جداً اليوم وعلينا ان نقوم على قدر تطلعات الشعب".