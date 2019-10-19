شكرا لقرائتكم خبر عن النائب طارق متولى يحذر من بيع أغذية غير آمنة أمام المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر النائب طارق متولى، من بيع الأغذية غير الآمنة أمام أسوار المدارس من الباعة الجائلين، فى عدد من المناطق على مستوى الجمهورية، مطالبًا بشن حملات مكثفة لمنع هذه الظاهرة التى قد تكون سببًا فى التأثير على صحة الأطفال.

وأوضح متولى، أن هذه الظاهرة انتشرت خلال الآونة الأخيرة، مما يهدد صحة الأطفال، خاصة فى القرى، وبعض المناطق النائية، وهذه المنتجات غير خاضعة للرقابة وطرق تخزينها غير سليمة، مما يعرضها للتلف، وقد تنتهى صلاحيتها، ومع ذلك يتم تداولها وبيعها للأطفال، مما زيد من فرص الإصابة بالأمراض.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة شن حملات مكثفة بشكل يومى على هذه الأماكن لمنع هذه الظاهرة من التمدد، على أن يتم التصدى لظاهرة الباعة الجائلين بشكل عام، وتقنين أوضاعهم من خلال توفير أماكن بديلة فى أسواق مقننة.

يذكر أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تناقش خلال اجتماعها يوم الاثنين المقبل، طلب إحاطة مقدم من النائب طارق متولى، بشأن انتشار بيع الأغذية غير الآمنة أمام أسوار المدارس من الباعة الجائلين، ومطالبة الحكومة بشن حملات مكثفة عليهم مع إيجاد أماكن بديلة لهم.