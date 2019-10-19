جونسون يؤكد تنفيذ "بريكست" دون موافقة البرلمان

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن بلاده ستنسحب من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري كما هو مقرر، حتى إذا رفض نواب البرلمان أحدث اتفاق خروج مع التكتل.



وأضاف جونسون لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" عشية التصويت البرلماني على الاتفاق الذي توصل إليه مع بروكسل "سننسحب من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر".

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كان جونسون أعلن الخميس الماضي التوصل إلى اتفاق جديد "عظيم" مع الاتحاد الأوروبي حول "بريكست".

وحث جونسون نواب البرلمان البريطاني على الموافقة عليه مطلع الأسبوع المقبل.

وأضاف "الآن ينبغي أن يتمم البرلمان يوم السبت مسألة الخروج من الاتحاد الأوروبي، حتى نتمكن من الانتقال إلى أولويات أخرى مثل تكلفة المعيشة والخدمات الصحية الوطنية والجريمة العنيفة والبيئة".

ومن جانبه، أكد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، الخميس، أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.