أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، حرصه الشديد على تنفيذ الإصلاحات الضرورية التي يحتاجها لبنان، والعمل على مكافحة الفساد، وتطوير النظام السياسي القائم، مشددًا على مواصلته الجهود في اتجاه تحقيق المعالجات المطلوبة للأزمات.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني، في قصر بعبدا الجمهوري، وفدًا من المتظاهرين الذين تجمعوا على طريق القصر الرئاسي في بعبدا، حيث اطلع منهم على الأسباب التي أدت إلى تحركهم والمعاناة التي يشكو منهااللبنانيون، خصوصا الشباب.
وقال عون: «وجعكم هو وجعي وأشعر معكم به، وسوف أعمل قدر جهدي من أجل التخفيف من معاناتكم. لقد بدأنا سلسلة إجراءات للحد مما تشكون منه، وسنواصل العمل في هذا الاتجاه، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار التركيبة اللبنانية وقواعد النظام اللبناني وخصوصيته».
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس اللبناني يستمع لشكاوى المتظاهرين.. ويؤكد: وجعكم وجعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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