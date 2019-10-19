العفو الدولية تتهم القوات التركية بارتكاب جرائم حرب في شمال سوريا

اتهمت ​منظمة العفو الدولية​ ​القوات التركية​ والفصائل السورية الموالية لها بارتكاب "جرائم حرب" في هجومها ضد ​الأكراد​ في شمال شرقي ​سوريا​. وذكرت المنظمة في ​تقرير​ لها أن القوات التركية والقوات الموالية لها تجاهلت حياة المدنيين عبر ارتكابها انتهاكات بينها عمليات قتل. كما أكدت وجود أدلة دامغة حول هجمات دون تمييز على المناطق السكنية، بينها منزل وفرن ومدرسة، فضلاً عن عملية قتل متعمدة بحق السياسية الكردية، هرفين خلف، على يد عناصر من القوات الموالية ل​تركيا​.

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