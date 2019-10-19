أفادت قناة "الجديد" بأن المتظاهرين يتوجهون إلى ​ساحة رياض الصلح​ من جديد، وسط دوريات مكثفة للجيش في شوارع بيروت. كما أفادت قناة "العربية" بأن الاحتجاجات الليلية تجددت في مدينة جونية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجديد: المتظاهرون يتوجهون إلى ساحة رياض الصلح من جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.