الجيش: توقيف مطلقي النار باتجاه المواطنين في مدينة طرابلس

أعلنت ​قيادة الجيش​ ​مديرية التوجيه​ أنه " إثر الإشكال الذي وقع في ​مدينة طرابلس​، أوقفت دورية من ​مديرية المخابرات​ كل من: (أ.ص) و(م.ش)، لإطلاقهما النار باتجاه المواطنين والتسبّب بوقوع عدد من الإصابات بينهم. بوشر التحقيق مع الموقوفَيْن بإشراف ​القضاء​ المختص".

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