مكناس..توقيف شقيقتين بحوزتهم سلاح وحوالي 1000 قرص من الاكستازي

اتمكنت مصالح ألامنية بمدينة مكناس صباح اليوم الجمعة، من توقيف فتاتين شقيقتين في عقدهما الثاني بمحطة الحافلات بتهمة الاتجار في المخدرات.

وحسب مصادر محلية، فإن المصالح الأمنية قامت بتوقيفهما مباشرة بعد توقف حافلة لنقل المسافرين كانت قادمة من مدينة طنجة كانوا على متنها.

وأضاف المصدر ذاته، ان عملية التفتيش مكنت من ضبط سلاح أبيض بحوزتهم وهاتف نقال وكمية كبيرة من أقراص الأكستازي قدرت في 992 قرص.

هذا وقد تم وضع الموقوفتين تحت تدابير الحراسة النظرية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتعميق البحث معهم في انتظار تقديمهم إلى العدالة.