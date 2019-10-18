شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يجري 81 عملية تخصصية لمرضى العيون في المكلا بحضرموت والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:16 مساءً, 18 أكتوبر 2019 م المناطق - واس أجرى مركز الملك سلمان للإغاثة و الأعمال الإنسانية أمس, ضمن حملته لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت اليمنية, 81 عملية تخصصية لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات، و75 عملية بالأشعة فوق الصوتية بدون خياطه، و 6 عمليات جراحية للرجال و النساء.

وتأتي هذه الحملة حرصاً من المملكة ممثلة بالمركز لتخفيف معاناة المرضى المحتاجين.

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