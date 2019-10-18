شكرا لقرائتكم ترمب يوبخ بيلوسي: أنت سياسية من الدرجة الثالثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تحول اجتماع عقد لتدارس الوضع حول سوريا إلى معركة سياسية، حيث انسحب بعض أعضاء الكونغرس من الحزب الديمقراطي، متهمين الرئيس دونالد ترمب بأنه أهانهم.

في حين ردت المتحدثة باسم البيت الأبيض واتهمت الديمقراطيين بأنهم جاؤوا وانسحبوا سريعاً لإفشال الاجتماع، لكنه استمر حتى بعد انسحابهم وشارك فيه بقية الأعضاء من الحزب الديمقراطي.

الاجتماع ترأسه ترمب الأربعاء الماضي، وتحدثت وسائل الإعلام بتفاصيل متضاربة، حيث ذكرت أن الديمقراطيين اتهموا ترمب بأنه اختلف مع رئيسة مجلس النواب الديمقراطية، نانسي بيلوسي، وقال لها وجهاً لوجه أنت "سياسية من الدرجة الثالثة.. والأفضل لك أن تُحبي داعش لأن الجماعة الإرهابية تضم بعض الشيوعيين السابقين".

أما رواية البيت الأبيض فقد اتهمت بيلوسي بأنها أرادت استفزاز الرئيس وتخريب الاجتماع من بدايته.

وقال زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر (ديمقراطي)، متحدثاً إلى الصحافيين في ممر البيت الأبيض: "لقد كان ترمب يكيل الإهانات، خاصة لرئيسة مجلس النواب. لقد بقيت بيلوسي هادئة تماماً. ولكنه وصفها بأنها سياسية من الدرجة الثالثة. وخاطب ترمب الديمقراطيين قائلاً بأن هناك شيوعيين (في داعش) وقد يعجبكم ذلك أيها الرفاق. هذا لم يكن حواراً. لقد كانت خطبة لاذعة، خطبة لاذعة سيئة لا تركز على الحقائق".

رواية بيلوسي

وبررت بيلوسي الخلاف مع ترمب بأن الرئيس كان "يرتجف" من الغضب لأن مجلس النواب كان قد صوت لتوه بأغلبيةٍ ساحقة، 354 مقابل 60، على مشروع قرارٍ غير ملزم ينتقد قرار الرئيس بسحب القوات من شمال سوريا.

وواصلت بيلوسي انتقاداتها قائلة "محزن أن رئيس الولايات المتحدة لا يملك ما يكفي من الثقة للاستماع إلى وجهات النظر الأخرى، خاصةً فيما يتعلق بتصويت مجلس النواب بأغلبيةٍ ساحقة.. لقد صدمه ذلك كثيراً، وأدى إلى انهياره وتصرف وفقاً لذلك".

نانسي بيلوسي

اعتراف

ونفى زعيم الأغلبية في مجلس النواب، ستيني هوير، جمهوري، الذي حضر أيضاً في الاجتماع رواية بيلوسي، وقال إن الموضوع المتعلق بتُهم ترمب المحتملة لم يُطرح، ولكن هذا كان أول اجتماعٍ وجهًا لوجه بين بيلوسي وبين ترمب منذ أن أعلنت هي أن تحقيقًا رسميًا في التهم ضد الرئيس، وهو "جنونٌ مُطلق".

وشنت بيلوسي هجوماً على ترمب بعد عودتها للكونغرس، وقالت "علينا الآن أن ندعو له من أجل صحته، لأن ذلك كان انهيارًا خطيرًا من جانب الرئيس".

وأضافت، "أنا لا أقول عقليًا، أنا أتحدث عن عدم تحمل الحقيقة، تحمل الحقيقة فقط".

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واعترفت بأن الرئيس وصفها بأنها "سياسية من الدرجة الثالثة".

نانسي بيلوسي

الجنرال الأكثر مبالغة بالعالم

ووفقًا لمساعدٍ ديمقراطي بارز، فإن الرئيس وصف جيمس ماتيس في الاجتماع بأنه "الجنرال الأكثر مبالغةً في العالم".

هذا ولقد استقال ماتيس من منصبه كوزيرٍ للدفاع في نهاية العام الماضي، عندما أراد ترمب في وقت ما سحب جميع القوات الأميركية من سوريا وكان ماتيس يقول إن إبقاء القوات الأميركية أمرٌ حيوي لإبقاء داعش قيد السيطرة.

ووفقًا للمساعد الديمقراطي، فقد قال ترمب في الاجتماع إن ماتيس "لم يكن صارمًا بما يكفي في التعامل مع داعش، قال لي ماتيس إن الأمر سيستغرق عامين، أنا قبضت عليهم في شهرٍ واحد فقط".

جيمس ماتيس

انسحاب محير

إلى هذا أصدرت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض، ستيفاني غريشام، بياناً انتقدت فيه بيلوسي وقالت غريشام في البيان: "كان الرئيس معتدلاً وواقعيًا وحازمًا، بينما كان قرار رئيسة مجلس النواب بيلوسي بالانسحاب محيرًا، ولكنه ليس مفاجئًا لنا. لم يكن لديها أي نيةٍ للاستماع أو المساهمة في اجتماعٍ مهم بشأن قضايا الأمن القومي. وفي حين اختارت القيادة الديمقراطية مغادرة الاجتماع بسرعة والوقوف أمام الكاميرات للتذمر، اختار الآخرون من الديمقراطيين البقاء في القاعة والعمل نيابةً عن هذا البلد".

وقدم زعيم الأقلية في مجلس النواب كيفن مكارثي وغيره من الجمهوريين في الاجتماع المُغلق رواية مختلفةً تمامًا حول ما حدث، وقال مكارثي: "أرى نمطًا مختلفًا من السلوك من رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي. لقد انسحبت من اجتماعٍ آخر في محاولةٍ منها لإفشاله. ولكن الديمقراطيين الآخرين بقوا وعقدوا اجتماعًا مثمرًا للغاية مع الجنرال من هيئة الأركان المشتركة، ومع وزير الدفاع".

مغادرة بيلوسي كانت "مفيدة"

وقال إن الاجتماع مع ترمب أصبح أكثر نفعاً بعد أن غادرت بيلوسي القاعة.

وأضاف مكارثي: "لقد كنت في الكثير من الاجتماعات، التي يتكلم فيها الأفراد بنبرةٍ حادة مع بعضهم البعض. أنا لا أؤمن بهذه العملية، بأنه يجب عليك الوقوف ومن ثم الانسحاب. الديمقراطيون الآخرون لم ينسحبوا. لقد بقوا في القاعة، وأنتم تعلمون ماذا حدث بعد أن غادرت رئيسة مجلس النواب بيلوسي القاعة؟ لقد بدوا أكثر هدوءاً. وبدا الاجتماع مثمرًا بشكل أكبر. لقد بدا كما لو كانت الرئيسة في القاعة، لقد كانت هناك لسببٍ واحد، سببٌ واحدٌ فقط، وهذا غير لائقٍ حقًا برئيسة".

وفي وقتٍ سابق، غردت بيلوسي بأن الإحاطة السرية الكاملة لمجلس النواب بشأن سوريا والمقرر عقدها أمس الخميس قد أُلغيت.

وقالت بيلوسي: "إنني أشعر بقلقٍ عميق من قيام البيت الأبيض بإلغاء الإحاطة السرية من جميع الأعضاء بشأن الوضع الخطير الذي تسبب به الرئيس في سوريا، حيث حرم الكونغرس من حقه في الاطلاع كونه يتخذ القرارات حول أمننا القومي".